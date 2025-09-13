فيدان يبحث مع نظيريه القطري والأردني تحضيرات القمة الإسلامية العربية

• المقررة الاثنين المقبل بالدوحة، وفق معلومات حصلت عليها الأناضول من الخارجية التركية

أجرى وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، السبت، اتصالين هاتفيين مع نظيريه القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، والأردني أيمن الصفدي.

وبحسب معلومات حصلت عليها الأناضول من وزارة الخارجية التركية، بحث فيدان مع نظيريه القطري والأردني آخر المستجدات في غزة والتحضيرات للقمة الاستثنائية لمنظمة التعاون الإسلامي وجامعة الدول العربية المقرر عقدها في الدوحة الاثنين المقبل.

ويتوجه الوزير فيدان إلى الدوحة، غدا الأحد، للمشاركة في الاجتماع الوزاري التحضيري لقمة منظمة التعاون الإسلامي وجامعة الدول العربية المقررة الاثنين المقبل، عقب الهجوم الذي شنته إسرائيل على قطر في 9 سبتمبر الجاري.