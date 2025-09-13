جنود روس يتسللون عبر خط أنابيب إلى مدينة كوبيانسك المحاصرة في أوكرانيا

اشتدت حدة القتال للسيطرة على مدينة كوبيانسك في شرق أوكرانيا بعد أن تسلل جنوج روس إلى المدينة الواقعة على خط المواجهة عبر طريق تحت الأرض، وفقا لمراقبين عسكريين.

وبينما تم تأكيد محاولة روسيا الضغط على المدينة من تحت الأرض، قالت القيادة العسكرية الأوكرانية اليوم السبت إنه لم يحدث أي تغيير كبير في الوضع.

وليست هذه المرة الأولى التي تستخدم فيها موسكو البنية التحتية تحت الأرض لنقل قواتها في منطقة الحرب، حسبما أشارت مدونة "ديب ستيت" الأوكرانية المرتبطة بالجيش في منشورها الأولي مساء أمس الجمعة.

وبعد أن أصبحت الحيلة معروفة، نفت قيادة الأركان العامة في كييف وجود أي تهديد مباشر لكوبيانسك. وقالت في بيان على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك إن الوضع فوق الأرض تحت السيطرة.

وأكدت القيادة أن خط الأنابيب الذي يستخدمه الروس لا يؤدي مباشرة إلى المدينة.

وأوضح البيان أن هناك أربعة خطوط أنابيب تحت الأرض في كوبيانسك، ثلاثة منها تضررت أو امتلأت بالمياه، بينما يسيطر الجيش الأوكراني على المخرج الرابع.







