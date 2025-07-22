قال المتحدث باسم الهلال الأحمر الفلسطيني رائد النمس، إن الأوضاع في غزة صعبة للغاية، خاصة مع تفشي المجاعة بشكل كبير في كل محافظات القطاع.

وذكر خلال مداخلة هاتفية لقناة «الغد»، اليوم الثلاثاء، أن هناك أطفالًا لم يتناولوا أي وجبة منذ 4 أيام، قائلًا إن الأهالي لم يعد بمقدورهم الحصول على الغذاء أو الخضراوات؛ بسبب عدم توافرها في الأسواق المحلية.

وأضاف أن الموارد الغذائية الشحيحة المتوفرة في الأسواق تباع بأسعار مرتفعة للغاية، موضحا أن الوضع القائم يؤدي إلى تفاقم الوضع الإنساني والصحي، ويهدد بوفاة المئات.

وحذر من أن «الغالبية العظمى من سكان غزة تعاني انعدامًا تامًا للأمن الغذائي»، لافتًا إلى أن «الأمر يتزامن مع تراجع القدرة على الاستجابة الصحية للطواقم العاملة في الميدان؛ بسبب نقص الموارد والإمكانيات، وما حل بالمستشفيات من استهدافات طوال فترة العدوان».

وأشار إلى «استقبال المستشفيات مئات الحالات التي تعاني سوء التغذية والمجاعة»، موضحًا أن الطواقم الطبية تتعامل معها بإمكانيات متواضعة.

وأضاف: «الوصع خطير للغاية ويهدد بسقوط المزيد من الضحايا، جراء عدم قدرة المواطنين على الحصول على الغذاء، ووفقًا للإحصاءات الرسمية، هناك أكثر من 100 شخص لقوا حتفهم بسبب سوء التغذية، منهم 70 طفلًا».

وفي وقت سابق، قالت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، إن مستشفيات القطاع سجلت 15 حالة وفاة، بينهم 4 أطفال، بسبب المجاعة وسوء التغذية، خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأعلنت في بيان عبر قناتها الرسمية بتطبيق «تلجرام»، اليوم الثلاثاء، ارتفاع العدد الإجمالي لوفيات المجاعة وسوء التغذية إلى 101حالة، بينهم 80 طفلًا.