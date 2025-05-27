المحكمة العليا الأمريكية ترفضا طلبا لمنع إقامة منجم نحاس في أرض مقدسة لقبيلة الاباتشي

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رفضت المحكمة العليا الأمريكية، اليوم الثلاثاء، التماسا من قبيلة الأباتشي التي تكافح لمنع إقامة مشروع لاستخراج النحاس في أرض اتحادية مقدسة لديها بولاية أريزونا.

وأيدت المحكمة العليا قرارات محكمة أدنى درجة سمحت بنقل أرض "غابة تونتو الوطنية" المعروفة باسم "أوك فلات" إلى شركة ريزوليوشن كوبر التي تعتزم إقامة منجم يقال إنه يحتوي على ثاني أكبر احتياطي نحاس معروف في العالم.

وتقول إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إنها ستدفع في اتجاه استكمال نقل الأرض إلى شركة التعدين.

وتقول مجموعة تُعرف باسم "أباتشي سترونجهولد"، والتي تُمثل مصالح بعض أفراد قبيلة سان كارلوس أباتشي، إن نقل ملكية الأرض سيؤدي إلى تدمير الموقع، مُنتهكًا بذلك حقوق أعضائها الدينية.

وتعتبر قبائل الأباتشي في أريزونا منطقة أوك فلات، المليئة بغابات البلوط القديمة والنباتات التقليدية، أساسيةً لسلامتهم الروحية.

ووفقًا لهيئة الغابات الأمريكية، يُمكن استخراج ما يُقدر بـ 40 مليار رطل من النحاس على مدار عمر المنجم.

ويحظى المشروع بدعم كبير في مدينة سوبيريور المجاورة وغيرها من مدن التعدين التقليدية في المنطقة. وتقول الشركة أن المنجم سيضخ حوالي مليار دولار سنويًا في اقتصاد ولاية أريزونا، مع توفير آلاف الوظائف المحلية.

يذكر أن ريزوليوشن كوبر هي شركة تابعة لشركتي التعدين العالميتين العملاقتين ريو تينتو وبي.إتش.بي.

وفي عام 2014 وافق الكونجرس على قرار تبادل للأراضي يمنح شركة ريزوليوشن كوبر 75ر3 ميل مربع (71ر9 كيلومتر مربع) من أراضي الغابات مقابل ثماني قطع أراضٍ تملكها الشركة في أريزونا.

في الأيام الأخيرة من إدارة ترامب الأولى، أصدرت وزارة الزراعة الأمريكية المراجعة البيئية اللازمة التي من شأنها السماح بمضي عملية تبادل الأراضي قدمًا.