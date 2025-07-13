كتائب القسام تعلن استهداف دبابة إسرائيلية بمدينة غزة

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعلنت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس، استهداف دبابة إسرائيلية شمالي قطاع غزة.

وقالت القسام في بيان، مساء الأدحد، إنها استهدفت دبابة إسرائيلية بعبوة أرضية شديدة الانفجار شرق حي الزيتون جنوب مدينة غزة، أمس السبت.

وأضافت أن مقاتليها رصدوا هبوط الطيران المروحي للإخلاء.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت كتائب القسام استهداف موقع قيادة وسيطرة للاحتلال في منطقة قيزان النجار جنوب مدينة خان يونس جنوب القطاع بقذائف الهاون عصر أمس السبت.

كما سبق أن أعلنت الكتائب قنص جندي إسرائيلية وإصابته إصابة قاتلة في منطقة عبسان الكبيرة شرق مدينة خان يونس جنوب القطاع.

وفي وقت سابق أيضًا، أفادت القسام باستهداف موقع قيادة وسيطرة للاحتلال شرق حي التفاح شرق مدينة غزة بقذائف الهاون.

أعلنت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس، استهداف دبابة إسرائيلية شمالي قطاع غزة.

وقالت القسام في بيان، مساء الأدحد، إنها استهدفت دبابة إسرائيلية بعبوة أرضية شديدة الانفجار شرق حي الزيتون جنوب مدينة غزة، أمس السبت.

وأضافت أن مقاتليها رصدوا هبوط الطيران المروحي للإخلاء.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت كتائب القسام استهداف موقع قيادة وسيطرة للاحتلال في منطقة قيزان النجار جنوب مدينة خان يونس جنوب القطاع بقذائف الهاون عصر أمس السبت.

كما سبق أن أعلنت الكتائب قنص جندي إسرائيلية وإصابته إصابة قاتلة في منطقة عبسان الكبيرة شرق مدينة خان يونس جنوب القطاع.

وفي وقت سابق أيضًا، أفادت القسام باستهداف موقع قيادة وسيطرة للاحتلال شرق حي التفاح شرق مدينة غزة بقذائف الهاون.