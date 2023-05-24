كولر: لن أجامل لاعبا في الأهلي

وجه مارسيل كولر، المدير الفني للأهلي، رسالة صارمة للاعبيه بعد الفوز على إنبي بثنائية دون رد، في بطولة الدوري.

قال كولر عقب اللقاء "لن أجامل لاعبا" وذلك تعليقا على منح شارة قيادة الفريق لمحمد هاني، وكذلك منح الفرصة لأكبر عدد من اللاعبين في مباريات بطولة الدوري.

أضاف المدرب السويسري "لا يوجد في الفريق لاعب أساسي وآخر احتياطي، بل أعمل مع قائمة كبيرة، ولن أدفع بلاعب لا يبذل جهده بنسبة 100% في التدريبات، من سيعمل بنسبة 60% لن ألتفت إليه، بل لابد أن يبدي كل لاعب جدية كبيرة ورغبة قوية في المشاركة".

أما بخصوص شارة القيادة، فإن كولر أغلق أيضا باب المجاملة بقوله "لن أتعمد مشاركة لاعب من أجل أن يرتدي الشارة، أعلم أن الجماهير تتحدث كثيرا في هذا الأمر خلال الفترة الأخيرة، ولكن هذا لا يعنيني".

شدد "هناك قواعد صارمة في الأهلي، ولن أتعمد إشراك لاعب من أجل أن يرتدي الشارة، لن يحدث، لأن معياري دائما هو الاحتياجات الفنية للفريق".

واصل "من الممكن أن يتم الأمر بشكل طبيعي إذا غاب اللاعبون القدامى مثل محمد الشناوي ومحمد هاني وعمرو السولية، لكن لن أجامل أحدا على حساب الحاجة الفنية للفريق".

وأتم المدير الفني للأهلي رسائله "إذا أراد الجمهور أن يختار تشكيل الفريق ومن يرتدي الشارة، سأجلس في منزلي، ولكن هذا لن يحدث، لأن الجمهور لا يعرف ما يدور خلف الكواليس يوميا في التدريبات".