وزارة الرياضة: رصدنا مليار و100 مليون جنيه لكل اتحادات الألعاب الفردية

علق محمد الشاذلي المتحدث باسم وزارة الشباب والرياضة، على وقعة اختفاء اللاعب أحمد بغدودة وسفره إلى فرنسا خلال تواجد البعثة المصرية في تونس.

وأكد خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «كلمة أخيرة»، تقديم الإعلامية لميس الحديدي، والمذاع على قناة «أون»، مساء الثلاثاء، أنه تم فتح تحقيق في الواقعة بقرار من وزير الرياضة أشرف صبحي، وبحث كل الملابسات الإدارية الخاصة بسفر اللاعب، مؤكدًا أن الوقعة متعلقة بتوفير الرعاية المالية لهذه الألعاب الفردية.

وأشار إلى أن الشق المالي كان يعتمد على البطولات الإفريقية أو العربية أو العالمية أو ميدالية أولمبية، لتطبق علي اللاعب اللائحة ويحصل على مكافأة الميدالية، والتي تصل إلى مليون جنيه، لافتًا إلى أنه صدر قرار في شهر يوليو الماضي بصرف مرتبات شهرية لجميع اللاعبين بقيمة ألف جنيه للطفل البالغ 10 سنوات.

ولفت إلى أن اللاعب أحمد بغدودة، كان يتقاضى منذ شهرين راتب شهري 3 آلاف جنيهًا ضمن المشروع القومي للبطل الأولمبي، مؤكدًا أنه كان في مرحلة واعدة ضمن 61 لاعبًا مشاركًا بالبطولة الإفريقية في تونس.

ونوه بأن وزارة الشباب والرياضة رصدت مليار و100 مليون جنيهًا لكل اتحادات الألعاب الفردية للصرف على استعدادات السفر إلى باريس 2024، بالإضافة إلى مضاعفة المكافأة الخاصة بالميدالية الأولمبية إلى 2 مليون جنيهًا.