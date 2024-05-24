شولتس يدين فيديو الهتافات العنصرية المناهضة للمهاجرين

أدان المستشار الألماني أولاف شولتس اليوم الجمعة، مقطع الفيديو الذي تم تداوله عبر الإنترنت لشباب ألمان وهم يرددون شعارات عنصرية مناهضة للمهاجرين خارج حانة في جزيرة سيلت ببحر الشمال غضبا في ألمانيا.

وقال شولتس، إنه: "من الواضح تماما أن مثل هذه الشعارات مثيرة للاشمئزاز، وهي غير مقبولة".

وهتفت المجموعة "اخرجوا أيها الأجانب!" و"ألمانيا للألمان" خلال بث الأغنية الشهيرة "لامور توجور" للمغني الإيطالي جيجي داجوستينو في إحدى الحانات في منتجع كامبن، وهو وجهة مفضلة للمصطافين الألمان الأثرياء.

وفي الفيديو، الذي تبلغ مدته بضع ثوان فقط وانتشر على وسائل التواصل الاجتماعي منذ أمس الخميس، ردد شبان وشابات شعارات عنصرية وهم يضحكون. وبدا أحد الشباب يشير إلى شارب هتلر بأصابعه على شفته العليا.

وأضاف شولتس: "ينبغي ألا يكون هناك أي لبس حول هذا الموضوع. وهذا هو السبب في أنه من الصواب أن تهدف جميع أنشطتنا إلى منع مثل هذا العمل على وجه التحديد من الانتشار".

وأعلنت الشرطة المحلية إجراء تحقيقات. ويعد استخدام شعارات أو رموز نازية، بالإضافة إلى أنواع أخرى من خطاب الكراهية، أمرا غير قانوني بموجب القانون الألماني.

وقالت الشرطة في منشور على موقع "إكس" اليوم الجمعة: "يتم حاليا على وسائل التواصل الاجتماعي تداول مقطع فيديو لأشخاص يحتفلون في سيلت. نحن على علم بهذا الفيديو ونقوم بفحصه بحثا عن محتوى ذي صلة بأمور جنائية... نود أن نشكركم على الأدلة العديدة التي أرسلناها بدورنا إلى السلطات المختصة".

وقالت وزيرة الداخلية الألمانية نانسي فيزر، إن الحادث يعد محرجا للبلاد بأكملها.

وأضافت فيزر لمجموعة صحف فونكه اليوم الجمعة، إن "أي شخص يصيح بشعارات نازية مثل" ألمانيا للألمان - الأجانب يخرجون "هو عار على ألمانيا".

وقالت فيزر إن الحادث يثير تساؤلا حول نوع المناخ المليء بالكراهية الذي يشجع مثل هؤلاء على الإدلاء بمثل هذه التصريحات العنصرية في الأماكن العامة.

وأضافت فيزر، يجب أن مواجهة العنصريين بمعارضة شديدة في كل مكان، بين الأصدقاء وفي العمل وفي الرياضة، بالإضافة إلى مواجهة عقوبات جنائية محتملة.

وهذه ليست الحادثة الأولى من نوعها التي تتعلق بالأغنية في ألمانيا. وتحقق السلطات في عدة ولايات ألمانية في حوادث مماثلة تتعلق بترديد هتافات عنصرية على لحن الأغنية.