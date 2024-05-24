وصف عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، عباس زكي، رد الفعل الإسرائيلي على قرارات محكمة العدل الدولية بـ «المتوقع»، مشيرا إلى أن إسرائيل تعتبر نفسها «فوق القانون الدولي» منذ عقود بفضل الدعم الغربي والأمريكي.

وقال خلال تصريحات لـ «القاهرة الاخبارية» مساء الجمعة: « إسرائيل منذ أن بدأت في ارتكاب جرائمها قبل عقود، وهي تتصرف بأنها فوق القانون الدولي، لا مساءلة لها في ارتكاب الجرائم، بفضل دعم الاستعمار الأوربي القديم أو الاستعمار الأمريكي الجديد».

وأشار إلى أن قرارات محكمة العدل الدولية ومن قبلها قرار الجنائية الدولية قبل أيام؛ تشكل تراكمات تدين إسرائيل وكل من يدعمها «كمجرمي حرب وأنظمة نازية وفاشية».

وأضاف أن إسرائيل بقيادة نتنياهو «تدق آخر مسامير نعشها» بفضل سياسة اللاوعي التي تمارسها حكومة التطرف، قائلا إن «كل السياسيين الاسرائيليين يندبون حظهم من نتنياهو الذي استسلم لمتطرفين مثل بن غفير وسموتريتش.. فهناك خلافات كثيرة جدًا بالداخل الإسرائيلي».

ووصف «زكي»، إسرائيل بأنها «دولة إرهاب منظم»، معتبرا أن الاحتلال هو أسوأ أشكال الإرهاب، مستنكرًا في الوقت ذاته ازدواجية المعايير الأمريكية التي تتبعها الولايات المتحدة رغم كل الجرائم الإنسانية التي ترتكبها إسرائيل.

وقررت محكمة العدل الدولية في جلستها المنعقدة في لاهاي، الجمعة، أن «على إسرائيل وقف عملياتها أو أي أعمال أخرى في مدينة رفح جنوب قطاع غزة»، إلى جانب «فتح معبر رفح لتمكين دخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع، وضمان وصول أي لجنة تحقيق أو تقصي حقائق بشأن تهمة الإبادة الجماعية».

كما قررت المحكمة، أن على إسرائيل أن تقدم لها تقريرا عن الخطوات التي ستتخذها، خلال شهر من تاريخ صدور القرار.