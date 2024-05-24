الجامعة العربية ترحب بقرار محكمة العدل الدولية الخاص بوقف الهجوم على رفح

رحبت جامعة الدول العربية بالقرار الذي أصدرته محكمة العدل الدولية اليوم وطالبت فيه الكيان الإسرائيلي بالوقف الفوري لهجومه العسكري وأي عمل آخر في رفح، جنوبي قطاع غزة.

وشددت الجامعة، في بيان لها، على أن عدم امتثال الكيان الإسرائيلي لقرار المحكمة يعني المزيد من الإخلال بتعهداته حيال اتفاقية منع الإبادة الجماعية.

وأضافت أن قرار المحكمة يوسع دائرة الإجماع الدولي الكاسح برفض استمرار الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، وضرورة وقف إطلاق النار وإدخال المساعدات الإنسانية عبر جميع المعابر بشكل فوري لتجنيب السكان خطر المجاعة.

وأكد البيان أن استمرار الهجوم على رفح جريمة يجب وقفها فورا، لافتا إلى أن القرار يعكس قناعة لدى المحكمة وقضاتها بأن الكيان الإسرائيلي لم يتخذ من الإجراءات ما يستجيب للطلبات والشروط التي وضعتها المحكمة في مارس الماضي بما يعزز تهمة الإبادة الجماعية.

وأصدرت محكمة العدل الدولية في وقت سابق من اليوم قرارا يطالب الكيان الإسرائيلي بالوقف الفوري لهجومه العسكري على رفح وأي عمل آخر في المحافظة الواقعة جنوبي قطاع غزة، بناء على طلب قدمته جنوب إفريقيا لتعديل أمر المحكمة الصادر في 28 مارس الماضي بإصدار مزيد من التدابير المؤقتة الإضافية في سياق اتهام جنوب إفريقيا للكيان الإسرائيلي بانتهاك اتفاقية منع الإبادة الجماعية في قطاع غزة.