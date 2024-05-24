وزير المالية الألماني يحذر من حرب تجارية مع الصين

حذر وزير المالية الألماني كريستيان ليندنر من نشوب حرب تجارية مع الصين على خلفية الجدل حول فرض رسوم جمركية عقابية على منتجات صينية.

وقال ليندنر اليوم الجمعة خلال اجتماع وزراء مالية مجموعة السبع في شمال إيطاليا إنه يجب التحقق بموضوعية وعناية بالغة مما إذا كان هناك إغراق صيني، مضيفا أنه يتعين الرد على أي ممارسات غير عادلة عبر منظمة التجارة العالمية في أفضل الأحوال، لكن إذا لزم الأمر أيضا من خلال تدابير مشتركة منسقة.

وأكد الوزير في الوقت نفسه أنه لا ينبغي إضعاف التجارة العالمية الحرة والعادلة ككل، وقال: "الحروب التجارية لا تحدث إلا للخاسرين. لا يمكنك الفوز بها".

يُذكر أن الولايات المتحدة فرضت الأسبوع الماضي تعريفات جمركية خاصة بنسبة 100% على واردات السيارات الكهربائية ومنتجات أخرى من الصين. وتتهم الولايات المتحدة بكين بالإخلال بالمنافسة عبر تقديمها دعم حكومي كبير للشركات الصينية. ويحقق الاتحاد الأوروبي حاليا أيضا في مدى إخلال الصين بالمنافسة في سوق السيارات الكهربائية.

ولا يزال القرار بشأن ما إذا كان الاتحاد سيفرض جمارك عقابية معلقا. وحذرت غرفة التجارة الصينية في بروكسل مؤخرا من الإجراءات المضادة المحتملة التي قد تتخذها بكين والتي قد تؤثر على شركات صناعة السيارات الأوروبية والأمريكية.