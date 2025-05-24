تنظم دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور علاء عبد السلام، حفلاً لفرقة الإنشاد الدينى بقيادة المايسترو عمر فرحات فى التاسعة مساء الأحد ٢٥ مايو على مسرح معهد الموسيقى العربية، ضمن أنشطة وزارة الثقافة.

يضم البرنامج مجموعة مختارة من الأعمال الروحانية والإبتهالات التراثية والمعاصرة منها سعينا يا إمام المرسلين، أنا بمدح النبى، عليك سلام الله، أنا مؤمن بالله، اللي إتوعد، الرضا والنور، في حب الله، يا رايحين للنبى الغالى، سكتك سلامة، يارايحين عند النبى، طالما أشكو غرامى، الدنيا أرزاق، سفينة الحجاج، صلوا على المصطفى، صاحب الملك سبحان الله، نبينا الكريم وأسماء الله الحسنى، أداء إيهاب ندا، أشرف زيدان، تامر نجاح، سماح عباس، طه حسين، وائل سراج، حسام صقر وولاء رميح وإعداد وتحفيظ الفنان حسام صقر.

جدير بالذكر أن فرقة الإنشاد الدينى قد تأسست على يد الموسيقار الراحل عبدالحليم نويرة فى عام 1972 وبدأت أولى حفلاتها بقيادته عام 1973 بهدف الحفاظ على التراث الغنائى الدينى، وتخصصت فى تقديم الأعمال والألحان الدينية وتدريب وتبنى الأصوات الشابة الواعدة على الأناشيد والابتهالات الدينية حيث شاركت فى إحياء جميع المناسبات الدينية على مدار العام على مسارح دار الأوبرا المختلفة بالقاهرة والإسكندرية ودمنهور.



