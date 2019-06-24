الشرطة الألمانية تحذر من الاقتراب من حطام مقاتلتين سقطتا أثناء تدريبات

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حذرت الشرطة الألمانية من خطورة أجزاء حطام طائرتي يوروفايتر اللتين سقطتا في ولاية مِكلنبورج-فوربومرن شمالي البلاد اليوم الاثنين.

وأوضحت رئاسة الشرطة بمدينة نويبراندنبورج اليوم على حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "رجاء عدم الاقتراب! رجاء دعوا الطريق خاليا أمام قوات الإنقاذ!".

وكانت طائرتا يوروفايتر التابعتين للجيش الألماني قد اصطدمتا خلال تدريبات على القتال الجوي وسقطتا إثر ذلك. واستطاع قائدا الطائرتين مغادرة طائرتيهما قبل السقوط بواسطة مقعد القذف.

وذكرت وزارة الدفاع الألمانية لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) أنه تم العثور على أحد الطيارين على قيد الحياة، ولا يزال البحث جاريا عن الطيار الآخر.

وبحسب بيانات متحدث باسم وزارة الداخلية المحلية بولاية مِكلنبورج-فوربومرن، فإن إحدى الطائرتين سقطت في منطقة غابات بالقرب من منطقة يابل، بينما سقطت الأخرى على أطراف منطقة غابات في منطقة نوسنتينر هوته في الولاية.

وتبعد المنطقتان عن بعضهما البعض مسافة تبلغ حوالي عشرة كيلومترات.