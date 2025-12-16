باكستان: مقتل شخصين بينهما شرطي كان يحرس فريق مكافحة شلل الأطفال على يد مسلحين

قالت الشرطة الباكستانية إن مسلحين مشتبه بهم أطلقوا النار على رجل شرطة كان يحرس فريقًا من العاملين في مكافحة شلل الأطفال في شمال غرب باكستان اليوم الثلاثاء، مما أسفر عن مقتل الشرطي وأحد المارة قبل أن يلوذوا بالفرار من موقع الحادث.

ووفقًا لرئيس الشرطة المحلية صمد خان، لم يتعرض أي عامل من فريق مكافحة شلل الأطفال للأذى في الهجوم الذي وقع في باجور، وهي منطقة في مقاطعة خيبر باختونخوا على الحدود مع أفغانستان.

ولم تعلن أي جماعة مسئوليتها عن الهجوم على الفور، ولكن أصابع الاتهام تشير إلى حركة طالبان باكستان وجماعات مسلحة أخرى تُلقي الحكومة باللائمة عليها في هجمات مماثلة في المنطقة وفي أماكن أخرى من البلاد.

وجاء إطلاق النار بعد يوم واحد من إطلاق باكستان حملة تطعيم وطنية تستمر أسبوعًا تهدف إلى تحصين 45 مليون طفل.

ووفقًا لمنظمة الصحة العالمية، فإن باكستان وأفغانستان هما الدولتان الوحيدتان على مستوى العالم اللتان لم يتم استئصال شلل الأطفال فيهما.

وأدان رئيس الوزراء شهباز شريف الهجوم في بيان وتعهد باتخاذ إجراءات صارمة ضد المسؤولين عنه.

ووفقًا لبيان من مبادرة استئصال شلل الأطفال التابعة للحكومة، سجلت باكستان 30 حالة إصابة بشلل الأطفال منذ يناير، بانخفاض من 74 حالة خلال الفترة ذاتها من العام الماضي.

وتطلق باكستان بانتظام حملات تطعيم ضد شلل الأطفال رغم الهجمات التي تطال العمال المشاركين في حملات التطعيم ورجال الشرطة المكلفين بحمايتهم. ويزعم المسلحون زورا أن حملات التطعيم هي مؤامرة غربية لتعقيم الأطفال.

ووفقًا لمسئولي الصحة والأمن، قُتل أكثر من 200 من عمال مكافحة شلل الأطفال ورجال الشرطة المكلفين بحمايتهم في باكستان منذ تسعينيات القرن الماضي.