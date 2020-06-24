تبدأ جامعة العريش بشمال سيناء، غدا الخميس، بيع إنتاج المزارع السمكية التابعة للجامعة.

وأعلنت الجامعة أنه سيتم غدا، بدء بيع أسماك جامعة العريش للأهالى بسعر ٢٠ جنيها للكيلو، مراعاة لمحدودي الدخل فى داخل مزرعة جامعة العريش، وذلك لحين توفير 3 منافذ أحدهم فى المساعيد والثانى فى وسط البلد والثالث فى الضاحية والرائد العربى بحد أقى ٢ كيلو فقط للأفراد ومنع البيع للتجار.

وقال حبش النادي رئيس جامعة العريش، إن مشروع الاستزراع السمكي في الجامعة يعد أضخم وأحدث مشروع للاستزراع السمكي بشبه جزيرة سيناء وعلى مستوى الجامعات المصرية، حيث يضم مركزا لبحوث الأسماك كأكبر مركز تدريبي إنتاجي للاستزراع السمكي بشبه جزيرة سيناء.

وأضاف أن الهدف العام من المركز هو تدريب طلاب كلية الاستزراع المائي والمصايد البحرية وطلاب كلية العلوم الزراعية البيئية وباقي كليات جامعة العريش وشباب الخريجين وكل الراغبين فى التدريب على التقنيات الحديثة للاستزراع السمكي، فضلًا عن توفير الأسماك بصورة طازجة وبأسعار تنافسية لأهالي محافظة شمال سيناء.

وأوضح أن المشروع مكون من وحدة التفريخ ورعاية اليرقات، وحدة إنتاج زريعة الأسماك، وحدة الإنتاج المكثف متعدد المراحل، وحدة الإنتاج المكثف بنظام إعادة دوران المياه، وحدة الإنتاج المعزولة برقائق البولى ايثيلين عالي الكثافة، وحدة التدريب على نظم الاستزراع السمكي، وحدة الاستشارات والدراسات السمكية، وحدة المبيعات والتسويق الترفيهي، وحدة تصنيع الأغذية والأعلاف السمكية، ووحدة التحاليل ومؤشرات جودة المياه.