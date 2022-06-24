قصة المربيات اللواتي تم التخلي عنهن في لندن خلال الحقبة الإستعمارية

معظم المربيات المذكورات جئن من الهند، والصين، وهونغ كونغ، وسيلان البريطانية (سريلانكا) وبورما (ميانمار) وماليزيا وجافا (جزء من إندونيسيا حاليا).

وتقول روزينا فيسرام، المؤرخة ومؤلفة كتاب "الآسيويون في بريطانيا: تاريخ على مدى 400 عام" إن تلك النساء "كن عاملات منازل لدى العائلات البريطانية المقيمة في الهند خلال الحقبة الاستعمارية. وكن يقمن بدور مهم جدا، فهن اللواتي يعتنين بالأطفال، ويسلونهم، ويروين لهم القصص والحكايات، ويهدهدنهم لكي يناموا".

وعندما كانت تلك العائلات تعود إلى بريطانيا، كانت غالبا ما تجلب معها المربيات.

وتقول فيسرام إن بعض المربيات كانت مهمتهن هي فقط مرافقة العائلة خلال الرحلة الطويلة الصعبة، في حين كانت بعض العائلات تمدد عمل المربيات لديها لبضع سنوات.

وتشير فيسرام إلى أن المربيات كن "عادة يزودن بتذكرة عودة إلى بلادهن على نفقة الأسرة".

لكن هذا لم يكن حال جميع المربيات اللواتي تم إحضارهن من المستعمرات في آسيا، فالعديد منهن فصلن من العمل، وتم التخلي عنهن من دون دفع أجورهن، أو ترتيب عودتهن إلى ديارهن.

كما اضطر البعض منهن إلى البقاء في لندن، لأنهن لم يتمكن من العثور على عائلات للمرافقة في رحلة العودة الصعبة.

ويقول الدكتور فلوريان ستادتلر، المحاضر في الأدب والهجرة في جامعة بريستول، والذي عمل مع فيسرام في البحث الخاص بتلك المربيات "ذلك أجبر المربيات على محاولة تدبير أمورهن بأنفسهن".

ويضيف أن "تلك المربيات كن غالبا ينشرن إعلانات في الصحف المحلية، ويطلبن المساعدة في العودة إلى الوطن، واضطر العديد منهن إلى الإقامة في مساكن قذرة وذات إيجار مرتفع بالنسبة لهن".

"وعندما ينفد ما لديهن من مال، كن يطردن من تلك المساكن أيضا. حتى أن العديد منهن أُجبرن على التسول لجمع نفقات رحلة عودتهن إلى الهند"، كما يقول.

بيت المربيات

وفقا لمشروع بحث بعنوان "صنع بريطانيا" التابع لجامعة "أوبين يونيفرسيتي"، فالمكان الذي يحمل اسم "آياز هوم" Ayahs' Home أو "بيت المربيات" قد "تأسس عام 1825 في منطقة ألدغيت في لندن، من قبل امرأة تدعى إليزابيث روجرز.

وبعد وفاتها (التاريخ غير معروف تماما)، آلت ملكية المنزل إلى زوجين، وقد كان نزلا للمربيات الآسيويات اللواتي اضطررن للبقاء في لندن.

وقد جعل منه الزوجان أيضا ما يشبه وكالة للتوظيف، وكانت العائلات الإنجليزية تقصده للبحث عن مربيات لأطفالها.

وبحلول النصف الثاني من القرن التاسع عشر، ومع تنامي قوة الإمبراطورية البريطانية، كان السفر بين إنجلترا والهند أكثر انتظاما، كما ارتفع أيضا عدد المربيات القادمات من الهند إلى بريطانيا.

وتقول الدكتورة فيسرام "كان عدد المربيات الهنديات والآسيويات اللواتي يقمن في النزل يصل إلى 200 امرأة سنويا، بعضهن يمكثن فيه لبضعة أيام، والبعض الآخر يبقين أشهرا".

ولم تكن المربيات يدفعن مقابل إقامتهن، وتقول الدكتورة فيسرام إن النزل كان يتلقى تبرعات من الكنائس المحلية.