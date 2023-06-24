محافظ المنيا: فتح 38 مجزرا لذبح الأضاحي مجانا

أعلن اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، عن فتح 38 مجزرًا حكوميًا بجميع مراكز المحافظة لذبح الأضاحي مجانا.

وتم في المنيا فتح 5 مجازر هي: "المنيا العمومي، نزلة حسين، المطاهرة البحرية، تلة، صفط الخمار".

وفي سمالوط 4 مجازر هي "سمالوط، البيهو، قلوصنة، دير جبل الطير"، وفي مطاي مجزري "مطاي، ومنبال".

وفي بنى مزار 4 مجازر هي: "القيس، طمبو، صفط أبو جرج، صندفا"، وفي مغاغة 4 مجازر هي: "مغاغة، أبا الوقف، شارونة، طنبدي"،

وفي العدوة 4 مجازر هي: "العدوة، البسقالون، وعطف حيدر، والشيخ مسعود"، وفي أبو قرقاص 3 مراكز هي: "أبو قرقاص العمومي، وأتليدم، وبني عبيد".

وفي ملوي 10 مجازر هي: "ملوي العمومي، والمحرص، وتونة الجبل، وقلندول، وأبشدات، والبرشا، والروضة، وتندة، ودروة، ونواي".

وفي ديرمواس مجزرين: "ديرمواس العمومي، ودلجا".

وأكد محافظ المنيا، جاهزية تلك المجازر لاستقبال المواطنين الراغبين في ذبح أضاحيهم مع الالتزام بمراعاة الشروط والقواعد الصحية والبيئية اللازمة.

وشدد على تكثيف الحملات الرقابية لمنع الذبح خارج المجازر، واتخاذ كل الإجراءات القانونية حيال المخالفين.