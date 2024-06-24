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تقرير: تصريحات نتنياهو بشأن صفقة جزئية مع حماس صدمت الإدارة الأمريكية

آية صلاح
نشر في: الإثنين 24 يونيو 2024 - 9:08 م | آخر تحديث: الإثنين 24 يونيو 2024 - 9:08 م

نقل موقع أكسيوس عن مسؤولين إسرائيليين وأمريكيين قولهم، إن تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أمس بشأن صفقة جزئية كانت صادمة لمسؤولي إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن.

وأضاف المسؤولين، أن تصريحات نتنياهو بعثت رسالة لحركة حماس بأن إسرائيل لا تنوي تنفيذ كل الاتفاق.

من جانبها، اتهمت حركة حماس مجددا نتنياهو بـ"كسب الوقت"، بهدف "مواصلة حرب الإبادة" في قطاع غزة.

وقال عضو المكتب السياسي لحماس عزت الرشق في بيان، اليوم الإثنين، إن "موقف نتنياهو الحقيقي هو عدم التوصل لاتفاق، والمراوغة لكسب الوقت ومواصلة حرب الإبادة".

وأضاف البيان: "بات واضحا للعالم أن نتنياهو هو الذي يرفض ويعطل ما ورد في خطاب بايدن، وقرار مجلس الأمن الأخير، وليس حركة حماس".

واعتبر الرشق أن "حديث نتنياهو عن إبرام اتفاق جزئي والاستمرار في العدوان يؤكد أنه يكذب على عائلات الأسرى، ولا يهتم لحياة أبنائهم".

وقال البيان إن "الكرة الآن في ملعب مجرم الحرب نتنياهو، وعلى الإدارة الأمريكية أن ترفع غطاء الصمت والانحياز، والضغط على نتنياهو وحكومته لوقف العدوان وحرب الإبادة".


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