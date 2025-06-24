إجراء مقابلات المتقدمين لرئاسة جامعة الغردقة بالمجلس الأعلى للجامعات

عقدت اللجنة المختصة بترشيح رؤساء الجامعات والمشكلة طبقاً للقرار الوزارى رقم (696)، مقابلات المتقدمين لرئاسة جامعة الغردقة وذلك برئاسة محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية، ووزير الصحة والسكان الأسبق.

وعضوية كل من الدكتور أشرف محمود حاتم، وزير الصحة والسكان الأسبق، والدكتورة هالة حلمى السعيد - مستشار رئيس الجمهورية، وزير التخطيط والتنمية الإقتصادية سابقا، والدكتور أحمد زكى بدر- وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الأسبق، ووزير التنمية المحلية الأسبق، والدكتور هانی محفوظ هلال، وزير التعليم العالى الأسبق.

بدأت اللجنة مقابلات المتقدمين لرئاسة جامعة الغردقة يوم الأثنين الموافق 23 يونيو الجاري، وذلك بحضور مرشحى الجامعة لعضوية اللجنة: الدكتور عباس محمد محمد منصور، رئيس جامعة جنوب الوادى السابق ، والدكتور يوسف أحمد غرباوى منصور، رئيس جامعة جنوب الوادى الأسبق.