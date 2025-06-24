عبّر وسام أبو علي، مهاجم النادي الأهلي، عن حزنه بعد تعادل الفريق أمام بورتو البرتغالي وتوديع منافسات كأس العالم للأندية 2025، مؤكدًا أن الفريق قدّم أداءً قويًا وكان قريبًا من تحقيق الانتصار.

وفي تصريحات لشبكة DAZN، قال أبو علي:" أنا حزين، لقد كنا قادرين على تسجيل 5 أو 6 أهداف، كانت كفيلة بحسم المباراة لصالحنا، لكننا لم ندافع بشكل جيد، واستقبلنا الكثير من الفرص."

وأضاف: "رغم كل شيء، قدمنا أداءً جيدًا وسريعًا، وأعتقد أننا أسعدنا جماهيرنا التي كانت مذهلة كعادتها، جمهور الأهلي موجود في كل مكان ويستحق أن يرى فريقه منتصرًا."

وتابع حديثه عن مشوار الفريق في البطولة قائلًا: "أمام إنتر ميامي كنا الأفضل في الشوط الأول وأهدرنا فرصًا عديدة، أما في مواجهة بالميراس فلم نكن محظوظين، بل وسجلت هدفًا عكسيًا في مرمانا، وهو أمر مؤلم جدًا."

واختتم وسام أبو علي تصريحاته قائلًا: "كنا نأمل في تحقيق الفوز وإسعاد جماهيرنا، لكننا قدمنا مباراة رائعة، ونأمل أن نبني على هذا الأداء فيما هو قادم."