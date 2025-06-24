تحالف السيادة العراقي يدين استهداف إيران قاعدة العديد الجوية بقطر

خميس الخنجر: أي محاولة لاستهداف أراضي دولنا العربية، أو توظيفها كساحة للردود العسكرية تعد تجاوزا خطيرا، لا سند له في القوانين والأعراف الدولية

أدان زعيم تحالف السيادة العراقي خميس الخنجر، الثلاثاء، الهجوم الإيراني على قاعدة "العديد" في قطر، وعده "انتهاكا سافرا" لسيادة الدوحة.

وقال الخنجر في بيان: "ندين بأعلى درجات الاستنكار الهجوم الإيراني السافر على أراضي دولة قطر الشقيقة، ونعتبره انتهاكا صارخا لسيادتها وتهديدا خطيرا للأمن الإقليمي بالكامل ومنطقة الخليج العربي خاصة".

وأكد أن "أي محاولة لاستهداف أراضي دولنا العربية، أو توظيفها كساحة للردود العسكرية تعد تجاوزا خطيرا، لا سند له في القوانين والأعراف الدولية".

وأضاف: "في الوقت الذي يتعرض فيه لبنان وسوريا، وغزة والضفة الغربية في فلسطين المحتلة، ومدن إيرانية عديدة للاعتداءات الصهيونية المتواصلة، التي تؤكد وحشية وإجرام هذا الكيان، فإن تعريض أمن وسيادة دولة عربية سابقة تستدعي إدانتها على أعلى المستويات".