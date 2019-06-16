بنين وجيبوتي ورواندا تنضم لعضوية البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية

أعلنت ثلاث دول إفريقية جديدة هي رواندا وبنين وجيبوتي انضمامها لعضوية البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية.

جاء هذا الإعلان خلال اجتماع لمجلس إدارة البنك متعدد الجنسيات والذي عقد في مدينة لكسمبورج.

وقال داني ألكسندر نائب مدير البنك في تصريحات نقلتها صحيفة "نيو تايمز" الرواندية المحلية: "إننا شغوفون بالعمل مع بنين وجيبوتي ورواندا من أجل دعم مسارها التنموي على مدار السنوات المقبلة.

جاء هذا الإعلان خلال اجتماع لمجلس إدارة البنك متعدد الجنسيات والذي عقد في مدينة لكسمبورج.

وقال داني ألكسندر نائب مدير البنك في تصريحات نقلتها صحيفة "نيو تايمز" الرواندية المحلية: "إننا شغوفون بالعمل مع بنين وجيبوتي ورواندا من أجل دعم مسارها التنموي على مدار السنوات المقبلة.

وأشارت الصحيفة إلى أنه بانضمام رواندا وبنين وجيبوتي يرتفع عدد الدول الأعضاء في البنك إلى 100 عضو، مضيفة أنه في ديسمبر الماضي انضم لعضوية البنك من قارة أفريقيا ست دول من بينها المغرب والجزائر وغانا وتوجو.

يذكر أن البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية تأسس بإشراف الصين عام 2014 دعما للتنمية في الدول الآسيوية والتكامل الاقتصادي الإقليمي في إطار تلبية احتياجات الدول في مجال البنية التحتية وسرعان ما حقق نجاحا هائلا ووسع نشاطه على الصعيد الدولي.