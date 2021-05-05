تسير شركة "مصر للطيران" غدا الأحد، 82 رحلة جوية دولية وداخلية لنقل 7905 ركاب إلى العديد من مدن وعواصم العالم.

وذكرت الشركة - في بيان اليوم السبت - أنه سيتم تسيير 58 رحلة دولية إلى كل من: (بغداد، إربيل، دبي، ندجامينا، عمّان، لاجوس، تونس، الدوحة، بودابيست، نيويورك، ميلانو، باريس، أبوجا، روما، جنيف، إسطنبول، لندن، امستردام، فرانكفورت، كوبنهاجن، أبوظبي، برلين، بروكسل، موسكو، ميونيخ، البحرين، الخرطوم، بيروت، الشارقة، نيروبي، عنتيبي، أديس أبابا، برشلونة).

وأشار البيان إلى أنه سيتم تسيير 24 رحلة داخلية إلى كل من سوهاج وأسيوط وشرم الشيخ والغردقة والأقصر وأسوان ومرسى علم وطابا وأسيوط وسوهاج، فضلا عن 6 رحلات شحن جوي.