 غدا.. مصر للطيران تسير 82 رحلة دولية وداخلية - بوابة الشروق
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غدا.. مصر للطيران تسير 82 رحلة دولية وداخلية

أ ش أ
نشر في: السبت 24 يوليه 2021 - 1:37 م | آخر تحديث: السبت 24 يوليه 2021 - 1:37 م

تسير شركة "مصر للطيران" غدا الأحد، 82 رحلة جوية دولية وداخلية لنقل 7905 ركاب إلى العديد من مدن وعواصم العالم.

وذكرت الشركة - في بيان اليوم السبت - أنه سيتم تسيير 58 رحلة دولية إلى كل من: (بغداد، إربيل، دبي، ندجامينا، عمّان، لاجوس، تونس، الدوحة، بودابيست، نيويورك، ميلانو، باريس، أبوجا، روما، جنيف، إسطنبول، لندن، امستردام، فرانكفورت، كوبنهاجن، أبوظبي، برلين، بروكسل، موسكو، ميونيخ، البحرين، الخرطوم، بيروت، الشارقة، نيروبي، عنتيبي، أديس أبابا، برشلونة).

وأشار البيان إلى أنه سيتم تسيير 24 رحلة داخلية إلى كل من سوهاج وأسيوط وشرم الشيخ والغردقة والأقصر وأسوان ومرسى علم وطابا وأسيوط وسوهاج، فضلا عن 6 رحلات شحن جوي.

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