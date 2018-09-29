الخارجية الروسية تؤكد تدمير بنى تحتية عسكرية أوكرانية بضربات على ميناء أوديسا

أكدت وزارة الخارجية الروسية، تدمير بنى تحتية عسكرية أوكرانية بضربات على ميناء أوديسا، لافتة إلى أن القوات قصفت الميناء الأوكراني بصواريخ عالية الدقة، وذلك بحسب ما أفادته قنوات إخبارية، في خبر عاجل لها، صباح الأحد.

وواصلت أوكرانيا جهودها يوم الأحد، لاستئناف تصدير الحبوب من أوديسا وموانئ أخرى على البحر الأسود، بعد هجوم صاروخي أثار شكوكا بشأن ما إذا كانت روسيا ستلتزم باتفاق يهدف إلى تخفيف نقص الغذاء العالمي الناجم عن الحرب.

وندد الرئيس الأوكرني فولوديمير زيلينسكي، بالهجمات على أوديسا ووصفها بأنها «همجية صارخة تثبت أنه لا يمكن الثقة في موسكو، لتنفيذ اتفاق الجمعة الذي توسطت فيه تركيا والأمم المتحدة».

ولكن وزيرا في الحكومة قال إن الاستعدادات لاستئناف شحنات الحبوب جارية، ونقلت قناة سوسبيلن التلفزيونية الأوكرانية الرسمية، عن الجيش الأوكراني قوله إن الصواريخ لم تلحق أضرارا كبيرة بالميناء.