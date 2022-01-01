مسؤول إيراني: سندخل مدار الأرض هذا العام عبر ناقل القمر الصناعي قائم

قال قائد قوة الجو –فضائية بالحرس الثوري الإيراني العميد امير علي حاجي زادة إن "ناقل الأقمار الاصطناعية قائم سيدخل الخدمة وسيحمل أقمارنا الجديدة إلى مدار الأرض هذا العام."

ولفت "حاجي زادة"، في تصريحه اليوم الأحد، خلال مهرجان "مالك الاشتر" الذي نظمه حرس الثورة الاسلامية لنسخته الثانية عشرة، إلى أن ناقل القمر الصناعي المنتج محليا "قاصد"، قام خلال العام الماضي أيضا بوضع القمر الاصطناعي الإيراني "نور"، في المدار وعلى بعد 500 كلم من الأرض،بحسب وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية (إرنا).

كانت وزارة الدفاع الإيرانية قد أعلنت في شهر يونيو الماضي، إنجاز الإطلاق الثاني للصاروخ "ذو الجناح" القادر على حمل أقمار اصطناعية.

كان الاطلاق الأول للصاروخ قد تم في شباط/فبراير عام 2021

وتقول طهران إن الأقمار الاصطناعية الإيرانية توفر فقط بيانات عن الطقس والكوارث الطبيعية والزراعة وليس الغرض منها متابعة أي أهداف عسكرية، بينما تخشى الولايات المتحدة وإسرائيل من إمكانية استخدام تلك التكنولوجيا الفضائية في إنتاج صواريخ عسكرية طويلة المدى.

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