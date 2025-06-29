ترامب يدعو لإسقاط القضايا المرفوعة ضد نتنياهو: كيف يجبر على الجلوس في قاعة المحكمة دون سبب؟

جدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، دعوته إلى إسقاط قضايا الفساد المرفوعة ضد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

جاء ذلك في منشور على حسابه في منصة "تروث سوشيال"، السبت، علق فيه على قضايا الفساد التي تلاحق نتنياهو منذ عام 2019.

ووصف ترامب، نتنياهو بـ"بطل الحرب"، معتبرا ما يحدث له في إسرائيل بأنه "فظيع".

وأشار إلى أن نتنياهو قام بـ"تعاون جيد مع الولايات المتحدة" في مواجهة التهديد النووي الإيراني وحقق بذلك "نصرًا للبلدين".

وأضاف: "كيف يُجبر رئيس وزراء إسرائيل على الجلوس في قاعة المحكمة طوال اليوم دون سبب؟ هذه حملة شعواء سياسية، تشبه إلى حد كبير الحملة التي أُطلقت ضدي".

ووصف تصرفات المدعين العامين بـ"الجنون الكامل" في حق نتنياهو.

والخميس الفائت، قال ترامب، بمنشور على منصة تروث: "يجب إلغاء محاكمة بيبي نتنياهو على الفور، أو منح العفو لبطل عظيم، فعل الكثير من أجل الدولة"، على حد قوله.

ويواجه نتنياهو، اتهامات بالفساد والرشوة وإساءة الأمانة فيما يعرف بملفات "1000" و"2000" و"4000، وقدم المستشار القضائي السابق للحكومة أفيخاي مندلبليت، لائحة الاتهام المتعلقة بها نهاية نوفمبر 2019.

وبدأت محاكمة نتنياهو، في هذه القضايا عام 2020، وما زالت مستمرة، وهو يُنكرها مدعيا أنها حملة سياسية تهدف إلى الإطاحة به.

جدير بالذكر أن نتنياهو مطلوب أيضا للعدالة الدولية إذ أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرة اعتقال بحقه في 21 نوفمبر 2024؛ لارتكابه جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بحق الفلسطينيين في غزة.