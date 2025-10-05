تصدر اسم المطرب اللبناني فضل شاكر محرك البحث جوجل وعناوين الأخبار العربية بعد إعلان خروجه من مخيم عين الحلوة، في مدينة صيدا، الذي كان يقيم فيه، وتسليم نفسه إلى مخابرات الجيش اللبناني.

وقال مصدر، إن المغني اللبناني واسمه الحقيقي "فضل شمندور"، سلّم نفسه "كمقدمة لإنهاء ملفه القضائي"، وفق ما نقلت وكالة "فرانس برس".

كان فضل شاكر قد عاد لممارسة نشاطه الفني وأطلق عددًا من الأغاني من مكان إقامته، في مخيم عين الحلوة على مدار السنوات الأخيرة، وحقق ألبومه الجديد نجاحا طاغيا عبر منصات الاستماع، وأصبح حديث الوسط الغنائي.

أصدر فضل خلال شهر أغسطس وسبتمبر عددا من الأغاني، التي حققت نجاحا ضخما على منصات الاستماع، فقد حققت أغنية "صحاك الشوق" منذ طرحها وحتى الآن 72 مليون مشاهدة على قناة فضل شاكر الرسمية على يوتيوب، وأغنية "روح البحر" بلغت 14 مليون مشاهدة على نفس القناة فقط.

كما تتصدر أغنية "صحاك الشوق" قائمة بيلبورد عربية "100 هوت" في المركز الثاني بعد أغنية بابا لعمرو دياب، بعد أن استمرت في المركز الأول لمدة 5 أسابيع، كما أنه يتصدر المركز الثاني "100 فنان" على بيلبورد عربية، منذ 94 أسبوع.

وتخطت أغنية "كيفك ع فراقي"، التي يشاركه بالغناء فيها ابنه محمد، 100 مليون استماع على قناة فضل شاكر الرسمية على يوتيوب، وتقع في الترتبة الرابع "100 هوت" على منصة بيلبورد عربية، للأسبوع 12، وكانت قد تصدرت في بعض الأسابيع المرتبة الأولى، وتقع أغنية أحلى رسمة في المرتبة السادسة بنفس القائمة، وبذلك يكون فضل الأكثر حضورا في قائمة Top 10 على قوائم بيلبورد بثلاث أغاني.

وبناء على الأرقام والمنافسة القوية التي يخوضها فضل شاكل، قبل تسليم نفسه، كانت قد أعلنت شركة "بنش مارك" السعودية عن استعدادها لطرح ألبوم جديد بعنوان "بعدا ع البال" يضم 10 أغنيات، ليشكل عودته الأولى للألبومات منذ أكثر من 13 عاما.

وكان شاكر قد طرح في عام 2022 ميني ألبوم مع "روتانا" تضمن 6 أغنيات، بينما تختلف العودة الجديدة بالتعاون مع "بنش مارك" التي أعلنت عن اتفاق طويل الأمد معه، يشمل أكثر من مشروع موسيقي وألبومين متتاليين، وكان عام 2022 هو عام العودة بالنسبة للمطرب اللبناني إلى مجال الغناء مرة أخرى.