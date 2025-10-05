جيش السودان: مسيّرات الدعم السريع قصفت منشآت مدنية في الأبيض

أعلن الجيش السوداني، الأحد، أن "قوات الدعم السريع" قصفت بطائرات مسيرة منشآت مدنية في مدينة الأبيض مركز ولاية شمال كردفان جنوبي البلاد.

وقال الجيش في بيان: "مواصلة لانتهاكاتها للقانون الدولي وأعراف الحرب، استهدفت مساء أمس (السبت) مليشيا الدعم السريع عددا من المنشآت المدنية بمدينة الأبيض بمسيرات انتحارية، أدت إلى حدوث أضرار في مستشفى الضمان التعليمي".

وأكد أن الهجمات أدت أيضا إلى حدوث أضرار "في بعض الأحياء السكنية ومرافق الخدمات، ولا خسائر في الأرواح".

واعتبر "ما جرى ليس انتصارا للدعم السريع بقدر ما هو هزيمة أخلاقية، وتأكيد على تماديهم في تحدي القانون الدولي الإنساني، وإلحاق الأذى بالمواطنين الأبرياء".

وحتى الساعة 10:30 (ت.ج) لم يصدر عن "قوات الدعم السريع" تعليق بشأن بيان الجيش.

وفي الآونة الأخيرة، تقلصت مساحات سيطرة "قوات الدعم السريع" بشكل متسارع في مختلف ولايات السودان لصالح الجيش الذي وسّع من نطاق انتصاراته، لتشمل الخرطوم وولايتي النيل الأبيض وشمال كردفان (جنوب).

أما في الولايات الـ16 الأخرى بالسودان، فلم تعد "قوات الدعم السريع" تسيطر سوى على جيوب في ولايات غرب كردفان وجنوب كردفان والنيل الأزرق (جنوب)، إضافة إلى أربع ولايات من إقليم دارفور (غرب).