 الممثلة الأمريكية جينا أورتيجا: أرى الشعب الفلسطيني بطلا وأود أن أساهم في رفع أصواتهم وإيصالها للعالم - بوابة الشروق
الأحد 5 أكتوبر 2025 4:33 م القاهرة
الممثلة الأمريكية جينا أورتيجا: أرى الشعب الفلسطيني بطلا وأود أن أساهم في رفع أصواتهم وإيصالها للعالم

أنقرة - الأناضول
نشر في: الأحد 5 أكتوبر 2025 - 4:08 م | آخر تحديث: الأحد 5 أكتوبر 2025 - 4:08 م

• قالت خلال مقابلة نشرتها مجلة "جالا" الفرنسية إنها تشعر بقرب كبير من الشعب الفلسطيني..

قالت الممثلة الأمريكية الشهيرة جينا أورتيجا، إنها ترى الشعب الفلسطيني "بطلاً"، معربة عن تقديرها لإصرار الفلسطينيين على رفع صوتهم "رغم كل الظروف".

جاء ذلك خلال مقابلة نشرتها مجلة "جالا" الفرنسية، الأحد.

وردًا على سؤال من بطلها، قالت الممثلة المعروفة بدورها في مسلسل "Wednesday": "أولًا أمها، وثم الشعب الفلسطيني".

وأضافت: "أشعر بقرب كبير من الشعب الفلسطيني، ومن المهم جدًا والمثير للإعجاب أن يرفعوا أصواتهم ويتحدثوا بغض النظر عن مدى تجاهل العالم لهم".

وتابعت: "وأنا أيضًا أود أن أساهم في رفع أصواتهم وإيصالها للعالم".

تجدر الإشارة إلى أنه بعد استبعاد الممثلة المكسيكية ميليسا باريرا من فيلم "Scream 7" عام 2023 بسبب دعمها العلني لفلسطين، فيما انسحبت أورتيغا أيضًا من طاقم الفيلم، ورغم أن انسحابها أُعلن رسميًا بسبب انشغالها بتصوير الموسم الثاني من مسلسل "Wednesday"، إلا أن تقارير إعلامية محلية رجّحت أن انسحابها جاء احتجاجًا على إقصاء زميلتها باريرا.

