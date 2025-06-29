رئيس وزراء اليابان: إجراءات تخفيف التضخم يجب أن تكون سريعة

قال رئيس الوزراء اليابان شيجيرو إيشيبا، اليوم الأحد، إن أي إجراءات لتخفيف التضخم في اليابان يجب أن تكون سريعة، ولا تعوق قدرة الحكومة على تمويل الخدمات الاجتماعية، في تصريح يعكس رفضه لخفض ضرائب المبيعات، في الوقت الذي تسعى فيه أحزاب المعارضة لخفض الضريبة قبل الانتخابات المقررة الشهر المقبل.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء، أن إيشيبا قال، اليوم الأحد، في مؤتمر أقامته منظمة "مركز اليابان الإنتاجي" غير الربحية، "علينا أن نؤمن الاحتياجات الضرورية للرعاية الطبية ورعاية كبار السن والمعاشات، وعلاوة على ذلك، فإن التعامل مع توجهات التضخم الحالية يحتاج للسرعة".

وأضاف أن إجراءات مواجهة التضخم يجب أن تصل للأكثر احتياجا، مشيرا إلى الخطوات الأخيرة لخفض أسعار الأرز والبنزين.

وعارض إيشيبا خفض ضرائب المبيعات قبل انتخابات مجلس الشيوخ، حيث سيصوت الناخبون على أداء حكومة الأقلية التي يرأسها.

يذكر أن استطلاعا أجرته وكالة كيودو أظهر أن 50.2% من المشاركين يرغبون في رؤية الائتلاف الحاكم يخسر أغلبيته في مجلس الشيوخ، في حين يأمل 38.1% في أن يحتفظ الائتلاف بالأغلبية.

يشار إلى أن معدل التضخم في طوكيو تراجع في يونيو الجاري لأول مرة منذ أربعة أشهر نتيجة للخطوات الحكومية لخفض أسعار الخدمات والبنزين.