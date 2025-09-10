الجيش الروسي يشن هجمات جديدة على جميع أنحاء أوكرانيا

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

شن الجيش الروسي هجمات جديدة باستخدام طائرات مقاتلة بدون طيار في جميع أنحاء أوكرانيا، حسبما أفادت القوات الأوكرانية في وقت متأخر من يوم الثلاثاء.

وحذرت القوات الجوية الأوكرانية من وجود عدد كبير من طائرات "العدو" بدون طيار فوق المناطق الوسطى والشمالية الشرقية من البلاد.

وفي العاصمة كييف، سُمع صوت إطلاق نار مضاد للطائرات قبل منتصف الليل بقليل.

وأفادت تقارير بأن بعض الطائرات بدون طيار دخلت بالفعل غرب أوكرانيا متجهة نحو مدينة لوتسك. وتم تفعيل صفارات الإنذار الجوي في معظم أنحاء البلاد.



وتوقع مراقبون عسكريون أوكرانيون أيضًا احتمال استخدام صواريخ كروز جوية وبحرية. وأشارت تقارير غير مؤكدة إلى أن قاذفات قنابل استراتيجية وسفنا مجهزة بصواريخ تابعة لأسطول البحر الأسود الروسي تم تجهيزها للانتشار.