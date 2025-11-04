لبنان وهولندا يوقعان اتفاقية تعاون دفاعي

أكد وزير الدفاع الهولندي روبن بريكلمانز، اليوم الثلاثاء، التزام بلاده بمواصلة دعم الدولة والشعب والجيش اللبناني.

وأشار الوزير بريكلمانز، خلال توقيع اتفاقية تعاون دفاعي، اليوم، مع وزير الدفاع الوطني اللبناني اللواء ميشال منسى في بيروت، إلى "عمق العلاقات التاريخية التي تجمع بين هولندا ولبنان، وحرص بلاده على استمرار هذه العلاقات وتعزيزها في مختلف المجالات".

وأشاد اللواء منسى "بعمق الصداقة والشراكة التي تجمع لبنان وهولندا، وبالدعم الذي قدّمته المملكة للبنان في المجالات الاقتصادية والإنسانية والعسكرية"، مثمنا مشاركة هولندا ضمن فريق المراقبين الدوليين، ومساهمتها في إنشاء مديرية التعاون العسكري - المدني، ودعمها المتواصل للجيش اللبناني في تطوير قدراته، وفي مجال البنى التحتية، ونزع الألغام، والطبابة، وضبط الحدود.

وأعرب الوزير اللبناني "عن تقديره لوقوف هولندا إلى جانب لبنان بعد انفجار مرفأ بيروت عام 2020".