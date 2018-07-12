قال الفنان صبري فواز، إنّ الفنان ماجد الكدواني، أكثر من أبهره بأدائه عندما تعاون معه في مسلسل «ولاد ناس»، وتحديدا في مشهد تلقيه خبر وفاة ابنه في المسلسل، مضيفًا: «المشهد كان مؤثرا، لدرجة أنني بكيت، هو حالة خاصة وفنان رائع».

وأعرب خلال حواره مع الكاتب الصحفي والإعلامي أحمد الطاهري، مقدم برنامج «60 دقيقة»، المذاع على قناة «إكسترا نيوز»، مساء الاثنين، عن أمنياته في أن يجمعه بكبار النجوم مثل ماجد الكدواني، عرض مسرحي.

وأضاف: «أهلا وسهلا بأي منتج يلمنا مع بعض وأنا سأوافق على طول، لقاء عدد كبير من النجوم سيكون في حاجة إلى عرض معين له مواصفات معينة، وليس من ضمن هذه المواصفات أن أحصل على أجر كبير، لكنها يجب أن تجعلني أُقبل على العمل، حتى تكون لديّ طاقة للإبداع والتجديد فيه».

ولفت إلى أن الفنان نجيب الريحاني أكثر ممثل في «الزمن القديم»، يرى أنه أيقونة في التمثيل، مفسرا ذلك بأن الفنان الراحل كان «قريبًا وصادقًا»، كما أنه كان يمثل حتى في المشاهد الكوميديا، ويعتمد على التمثيل بتلقائية وببساطة في الكوميديا.

وشدد على أن «الفنان يجب أن يكون مبادرا وإلا فإنه لن يكون فناناً»، متابعًا: «لم يحدث أن ندمت على شيء، حتى أخطائي تعجبني وأنا سعيد بها، فهي مني وتشبهني وهي جزء من تركيبتي وأوافق عليها وأحبها وتعلمت منها».

وأكد أن «كل النصائح التي حصل عليها كانت مخلصة ومجدية وغيرت حياته للأفضل»، قائلًا إن نبيل الألفي، كان له فضل كبير في تكوينه كممثل، كما كان للدكتور لطفي عبدالوهاب يحيى، مؤسس قسم مسرح بالإسكندرية، فضل كبير عليه أيضا.

ووجه صبري فواز، الشكر والتقدير للدكتور نبيل منيب، في معهد الفنون المسرحية، والدكتور صلاح الراوي، أستاذ الفنون الشعبية والأدب الشعبية، وصفوت كمال أستاذ الأدب الشعبي، مشددًا على أن الفنان الكبير لطفي لبيب كان له فضل كبير عليه.

واستطرد: «لطفي لبيب قال لي: (لا تتمادى حتى لا تخوف من يقف أمامك في المشهد، وهو ما غيّر حياتي إلى الأفضل سواء في التمثيل أو خارج التمثيل، وأنا أشكره على هذه النصيحة الغالية)».