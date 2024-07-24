مانشستر سيتي يخسر أمام سيلتك وديا

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سقط فريق مانشستر سيتي بنتيجة 4-3، أمام سيلتيك في لقاء ودي أقيم في الولايات المتحدة الأمريكية استعدادا للموسم الجديد 2024-25.

وخاض مانشستر سيتي مباراته الودية الأولى في الساعات الأولى من صباح الأربعاء، استعدادًا للموسم الجديد والذي ينطلق منتصف أغسطس المقبل.

وجاء هدف اللقاء الأول عن طريق نيكولاس كون في الدقيقة (13)، قبل أن يسجل أوسكار بوب هدف التعادل في الدقيقة (33)، وعاد "كون" في الدقيقة (36) ليسجل الهدف الثاني للفريق الأسكلندي، ثم أحرز كيوكو فوروهاشي الهدف الثالث في الدقيقة (44).

ومع بداية الشوط الثاني، قلّص ماكسيمو بيروني النتيجة للسيتي في الدقيقة (46)، وعادل هالاند النتيجة في الدقيقة (57)، وفي الدقيقة (68)، سجل لويس بالما هدف الفوز لصالح سيلتيك لتنتهي المباراة بنتيجة (4-3).

ومن المقرر أن يلعب مانشستر سيتي مباراته المقبلة ضد ميلان الإيطالي في الساعات الأولى من صباح الأحد وتحديدًا في الواحدة بتوقيت القاهرة.