رئيس مدينة مرسى مطروح يوجه بتكثيف جهود توعية المواطنين بملف التصالح على مخالفات البناء

وجه رضا جاب الله رئيس مدينة مرسى مطروح، رؤساء القرى بتكثيف جهود التوعية لتحفيز وتشجيع المواطنين بالقرى من أصحاب المخالفات المتنوعة بأهمية التقدم بطلبات التصالح على مخالفات البناء، وفقاً للقانون الجديد رقم 187 لسنة 2023، وتطبيق لائحتها التنفيذية.

وتابع "جاب الله"، خلال الاجتماع الذي عقد اليوم الأربعاء، بحضور المهندس حسين السنيني السكرتير العام المساعد لمحافظة مطروح ورئيس اللجنة العليا للتصالح في مخالفات البناء بالمحافظة، سير العمل في تلقي طلبات التصالح وفق القانون الجديد 187 لسنة 2023 .

وأكد رئيس مدينة مرسى مطروح، ضرورة الاستمرار في التوعية بأهمية التصالح واستقبال طلبات المتقدمين بالمركز التكنولوجي بمدينة مرسى مطروح، بالإضافة إلى شرح المستندات، والشروط التي نصت عليها اللائحة التنفيذية للمواطنين في قانون التصالح الجديد بشكل مختصر للمتقدمين لنهو الإجراءات التي يجب توافرها للتصالح لتقنين الأوضاع في مخالفات البناء.

من جانبه شدد السكرتير العام المساعد لمطروح، على انتظام تلقي طلبات التصالح من المواطنين، موجهًا بتقديم كل أوجه الدعم والإمكانيات اللازمة لتسريع معدلات الأداء بهذا الملف الحيوي، وتبسيط الإجراءات على المواطنين بما يحقق الصالح العام خاصة وأن العائد من طلبات التصالح ستعود على المواطنين في صورة خدمات متعددة.

كما ناقش السكرتير العام المساعد لمحافظة مطروح، موقف مشروعات مبادرة حياة كريمة في القرى التابعة لمركز ومدينة مرسى مطروح؛ لتذليل كل العقبات لسرعة البدء في المشروعات الإضافية والجديدة للمبادرة الرئاسية حياة كريمة بالقرى المستهدفة