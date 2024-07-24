استئناف الحركة الجوية في مطار كولونيا بألمانيا

صرحت متحدثة باسم الشرطة الألمانية ، صباح اليوم الأربعاء أن الحركة الجوية استؤنفت في مطار كولونيا/بون في ألمانيا، بعد أن لصق خمسة نشطاء في مجال المناخ أنفسهم في مدرج المطار.

وذكر المطار الدولي الكبير، الذي علق الرحلات الجوية، حوالي الساعة الخامسة و45 دقيقة صباحا(0345 بتوقيت جرينتش) أنه سيكون هناك تأجيلات وإلغاءات ، لكن سيتم تقييم العدد الدقيق خلال الصباح.

وكانت متحدثة باسم الشرطة الألمانية قد صرحت في وقت سابق، صباح اليوم الأربعاء أن خمسة نشطاء في مجال المناخ لصقوا أنفسهم على مدرج مطار كولونيا/بون، مما تسبب في عرقلة حركة المرور الجوي.

وقالت المتحدثة "إننا نحاول إبعادهم ، لكن ربما يستغرق ذلك بعض الوقت".

وأضافت أنه تم توجيه اتهامات جنائية للمخالفين لقانون التجمع والتدخل الخطير في حركة الطيران والتعدي على ممتلكات الغير، مشيرة إلى أن التحقيق مازال جاريا لمعرفة كيفية وصول النشطاء إلى الموقع.

وكتبت مجموعة "الجيل الأخير" الاحتجاجية على منصة التواصل الاجتماعي، إكس أن العديد من نشطائها قطعوا سياجا ولصقوا أنفسهم على المدرج بالقرب من المدرجات.

وأضافت المجموعة أن هذا العمل جزء من حملة احتجاجية دولية، تدعو إلى التخلص التدريجي من الوقود الأحفوري على مراحل، بحلول عام 2030.