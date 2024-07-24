محافظ القليوبية يتفقد مستشفى الناس بشبرا الخيمة ويؤكد: صرح طبي عالمي على أرض القليوبية

تفقد اليوم المهندس أيمن عطية، محافظ القليوبية، مستشفى الناس بحي غرب شبرا الخيمة، وذلك للاطلاع على سير العمل بالمستشفى والخدمات الطبية المقدمة للمرضى.

تعد مستشفى الناس صرحًا طبيًا عالميًا وهو الأكبر من نوعه في الشرق الأوسط وأفريقيا، مخصص لعلاج أمراض الأطفال بالمجان.

تم بناؤه بأيدي مصرية بأحدث المعدات والتجهيزات الطبية العالمية.

استمع المهندس أيمن عطية، خلال الجولة التي أجراها، إلى شرح من الأستاذ أيمن عباس، الرئيس التنفيذي لمستشفى الناس، عن الدور الخدمي الذي يقدمه المستشفى والالتزام بالمعايير الدولية في استيعاب جميع الحالات التي تتقدم إليه.

تبلغ سعة المستشفى 600 سرير، بما في ذلك 140 وحدة رعاية مركزة، وتقدم المستشفى خدمات طبية في مختلف التخصصات لعلاج أمراض الأطفال.

كما تتميز المستشفى بأحدث الأجهزة الطبية العالمية، مما يضمن تقديم أفضل رعاية صحية للمرضى.

تقدم المستشفى جميع خدماتها العلاجية بالمجان لجميع المرضى دون تمييز. وخلال الجولة، بادر محافظ القليوبية بالتنسيق والتعاون مع وزارة الصحة ومستشفى الناس لإطلاق مبادرة للكشف المبكر على السيدات الحوامل لاكتشاف أمراض القلب للجنين قبل الولادة، حتى يتم التعامل مع الطفل فور ولادته مباشرة. كما طالب المحافظ، خلال جولته، بالتنسيق والتعاون مع مديرية التربية والتعليم لتنظيم رحلات للطلبة المتميزين دراسيًا لزيارة المستشفى للتعرف على هذا الصرح الطبي العملاق وليكون حافزًا لهم لمزيد من التفوق الدراسي.

وخلال الجولة، تفقد المحافظ جميع أقسام المستشفى، والتي على رأسها القسم الإداري والخدمي مثل المطبخ والمغسلة، والتي يتم إدارتهما وفق أحدث الأساليب العالمية لمكافحة العدوى لضمان سلامة المريض حتى في أدق التفاصيل.

وفي الأقسام الطبية، تفقد محافظ القليوبية قسم القسطرة والمناظير التداخلية وقسم الحروق والعمليات والعيادات الخارجية، حيث أعرب عطية عن فخره واعتزازه بهذا الصرح الطبي المميز الذي يقدم خدمة طبية عالمية للمرضى بالمجان دونما تحميلهم أي أعباء مالية.

ومن جانبه، رحب المحافظ بالتعاون والتنسيق لتطوير المنطقة المحيطة بالمستشفى وتحويلها إلى منطقة مسطحات خضراء للعمل على تهيئة الجو الملائم للمرضى والعاملين بها، باعتبار أن المستشفى قلعة طبية يقصدها آلاف المواطنين من داخل مصر وخارجها.

مشيدًا بالدور الكبير الذي تقوم به مستشفى الناس في توفير الرعاية الصحية لأطفال محافظة القليوبية والجهود المبذولة من قبل طاقم المستشفى الطبي والإداري لتقديم أفضل الخدمات للمرضى، والمستوى الراقي للمستشفى من حيث البنية التحتية والتجهيزات الطبية.

كما أكد السيد المحافظ دعمه الكامل للمستشفى لتحقيق رسالتها في توفير الرعاية الصحية لجميع أطفال مصر. تجدر الإشارة إلى أن مستشفى الناس هي مشروع خيري تم إنشاؤه بتبرعات من أهل الخير.

وتهدف المستشفى إلى توفير الرعاية الصحية لجميع أطفال مصر بالمجان، خاصةً من غير القادرين على تحمل تكاليف العلاج.

جاءت الجولة بحضور كل من الدكتورة إيمان ريان، نائب المحافظ، واللواء محمد صحصاح، رئيس حي غرب شبرا الخيمة، والدكتور حمودة الجزار، وكيل وزارة الصحة، وأيمن عباس، المدير التنفيذي للمستشفى.