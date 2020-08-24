الجيش الإسرائيلي يعلن شن هجمات انتقامية بقطاع غزة

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أعلن الجيش الإسرائيلي أنه شن غارة انتقامية مرة أخرى مساء الأحد عند الحدود بقطاع غزة، حيث أطلق النار على منشآت تابعة لحركة حماس ردأ على هجمات بالبالونات الحارقة.

وقالت قوات الدفاع الإسرائيلية على موقع تويتر اليوم الإثنين إن مواقع عسكرية وأنفاقا تابعة لحركة حماس فى قطاع غزة أصيبت فى الهجمات.

وبعد هدنة متعلقة بانتشار فيروس كورونا، صعد الفلسطينيون من هجماتهم عبر الحدود من غزة خلال الشهر الجارى، وشمل ذلك ما تصفه إسرائيل بـ"إرهاب البالون" وإضرام النار فى الحقول الزراعية فى جنوب إسرائيل بالبالونات الحارقة.