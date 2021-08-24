 رئيس زامبيا الجديد يتعهد بإحكام السيطرة على الدين العام وعجز ميزانية البلاد - بوابة الشروق
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رئيس زامبيا الجديد يتعهد بإحكام السيطرة على الدين العام وعجز ميزانية البلاد

د ب أ
نشر في: الثلاثاء 24 أغسطس 2021 - 5:34 م | آخر تحديث: الثلاثاء 24 أغسطس 2021 - 5:34 م
تعهد رئيس زامبيا الجديد، هاكايندي هيشيليما، بإحكام السيطرة على الدين العام وعجز الميزانية، واستعادة مصداقية البلاد بعد أن تخلفت عن سداد قروضها الخارجية.

ونقلت وكالة "بلومبرج" للانباء عن هيشيليما قوله اليوم الثلاثاء، في خطاب ألقاه بمناسبة تنصيبه في العاصمة لوساكا: "سينصب تركيزنا خلال الاعوام الخمسة المقبلة على استعادة استقرار الاقتصاد الكلي".
وأضاف: "سننمي اقتصادنا حتى نتمكن من انتشال المزيد من المواطنين من الفقر، أكثر من أي وقت مضى".
يذكر أن إجمالي الناتج المحلي انكمش بنسبة 3٪ في العام الماضي، وبلغ معدل التضخم نحو 25٪، وتنتشر البطالة بين الشباب في دولة يقل فيها متوسط ​​العمر عن 18 عاما.

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