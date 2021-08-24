البنتاجون يُلزِم أفراد الخدمة العسكرية بالحصول على لقاح كورونا

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون"، اليوم الإثنين، أنها ستلزم عناصرها بالحصول على اللقاح المضاد لفيروس "كورونا" المستجد بعد أن حصل لقاح "فايزر" على الموافقة الكاملة من إدارة الغذاء والدواء الأمريكية.

وقال المتحدث باسم البنتاجون جون كيربي، في تصريحات نقلتها صحيفة (ذا هيل) الأمريكية، إن وزير الدفاع لويد أوستن سوف يصدر توجيهات مُحدثة تلزم جميع أفراد الخدمة العسكرية بتلقي اللقاح.

كما أكد أن هذا الإجراء يضمن سلامة القوات العسكرية الأمريكية ويعزز من قوتها.. مُضيفًا أنه سيتم إعداد وطرح جدول زمني محدد لموعد حصول أفراد الخدمة على اللقاح خلال الأيام المقبلة.

يُذكر أن وزارة الدفاع الأمريكية طالبت في وقت سابق جميع عناصر الجيش الأمريكي بتلقي اللقاح المضاد لفيروس كورونا بحلول منتصف سبتمبر المقبل.