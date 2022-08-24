مجلس إدارة المصري يزور ستاد قناة السويس لإقامة مبارياته بالدوري

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عقد أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، وكامل أبو علي، رئيس النادي المصري، جلسة على هامش زيارة وفد النادي البورسعيدي لاستاد هيئة قناة السويس الجديد بمحافظة الإسماعيلية لمحاولة إقامة مباريات فريق المصري بالدورى الممتاز الموسم القادم عليه.

وعقب الاستقبال قام مسئولي الاستاد بمصاحبة وفد مجلس إدارة النادي المصري برئاسة كامل أبو علي لرؤية الملعب وغرف الفرق والحكام وصالة الجيم ومرافق الاستاد الرائعه حيث أبدى كامل أبو علي سعادته البالغة من المنشأة الرياضية الرائعة والتى تم تشييدها على أحدث طراز معماري بما يضاهي استادات عالمية.