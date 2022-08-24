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الأهلي: سنعلن عن خطوات عاجلة بعد المباراة الأخيرة في الدوري

عمرو فهمي
نشر في: الأربعاء 24 أغسطس 2022 - 8:13 م | آخر تحديث: الأربعاء 24 أغسطس 2022 - 8:14 م

واصل محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، اجتماعاته اليومية مع لجنة التخطيط للكرة مع محسن صالح وزكريا ناصف، بحضور حسام غالي عضو مجلس الإدارة، وأمير توفيق مدير التعاقدات.

ويأتي ذلك الاجتماع لإعادة ترتيب كافة الأمور الإدارية والفنية الخاصة بمنظومة الفريق الأول لكرة القدم بالكامل، واتخاذ خطوات عاجلة يتم الإعلان عنها عقب المباراة الأخيرة للأهلي في بطولة الدوري.

وكان الأهلي قد أعلن بالأمس الثلاثاء، عن توجيه الشكر لشركة الكرة التي كان يترأسها رجل الأعمال ياسين منصور وذلك بعد اجتماع مجلس الإدارة برئاسة محمود الخطيب.


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