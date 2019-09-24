توماس كوك ألمانيا تطالب برلين بقرض قصير الأجل

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طالب فرع شركة توماس كوك ألمانيا، اليوم الثلاثاء، الحكومة الاتحادية في برلين بقرض قصير الأجل (مرحلي).

وقالت متحدثة باسم شركة توماس كوك مدينة أوبرأورزل القريبة من فرانكفورت إن الطلب تم تقديمه أمس الاثنين، لكن لم يصدر بيان بمقدار القرض المطلوب.

كانت إذاعة "هسيشه روندفونك" أوردت تقريرا عن هذا الموضوع في وقت سابق.

وتواجه توماس كوك ألمانيا وشركة كوندور أزمة بعد إفلاس الشركة البريطانية الأم المالكة لهما.

وحافظت كوندور على خطط تشغيلها حتى الآن، وكانت كوندور قد تقدمت بطلب للحصول على قرض مرحلي لمنع حدوث "تعثر في السيولة".

وحسب معلومات وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، فإن قيمة القرض الذي طلبته كوندور تبلغ نحو 200 مليون يورو.

من جانبه، قال بيتر التماير، وزير الاقتصاد الألماني، إن قرار الحكومة بشأن القرض الذي طلبته كوندور سيصدر " خلال الأيام المقبلة".