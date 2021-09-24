محافظة دمياط تشهد حملات مكثفة لتطهير وتعقيم المنشآت الحكومية والمدارس

تابعت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، أعمال الحملات التي نفذتها الوحدات المحلية للمراكز والمدن، بالتعاون مع إدارة شئون البيئة بالديوان العام، برئاسة المهندس محمد الدالي، وذلك لتطهير وتعقيم الشوارع والمنشآت الحكومية والخدمية، التي يتردد عليها المواطنين، و أيضاً المستشفيات والمدارس والمعاهد الأزهرية.

و تضمنت الحملات التي جاءت وفقاً للمعايير و الاشتراطات المقررة فى هذا الشأن، مناطق ومنشآت عديدة بجميع المراكز والمدن، وذلك للحد من انتشار فيروس كورونا و الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين.

ووجهت "المحافظ" باستمرار تنفيذ تلك الحملات بكافة المناطق، ووضع خطة محددة لاستكمال عمليات تطهير وتعقيم المدارس قبل بدء العام الدراسي الجديد، وذلك لتوفير بيئة صحية وآمنة للطلاب .