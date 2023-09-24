عرض الفيلم الأمريكي The tragedy of Macbeth بنادي سينما الجزويت

عرض نادي سينما الجزويت الفيلم الأمريكى "The tragedy of Macbeth"، أمس، بجمعية النهضة العلمية والثقافية "جزويت القاهرة".

وفى مناقشة عقبت عرض الفيلم، قالت الكاتبة والناقدة آية طنطاوي المشرفة على نادى سينما الجزويت أن فيلم "The tragedy of Macbeth" ليس الاقتباس الأول الذى يحول مسرحية شكسبير لعمل سينمائى ولكن يوجد نسخ متعددة واضافت انها اختارت تلك الفيلم بالتحديد للمخرج الأمريكي جويل كوين لأسباب عدة أهمها أن الفيلم متقارب من المسرحية وخاصة اجوائها ولم يغير المخرج فى النص ولكنه أعتمد بشكل أساسي على الصورة البصرية.

وأوضحت أن المخرج نقل نموذج من المسرح إلى السينما بتقنيات السينما من خلال الديكور المجرد والألوان الابيض والاسود والتباين بينهما واستخدامه الظل والنور وتجريد الصورة التى تعتبر جزء من طريقة يقدم بها معالجة للفيلم تجعل الأجواء محايدة.

وأكدت أن المخرج قدم حالة اقرب لتجريد المشاعر والأفكار الخاصة بمسرحية شكسبير وقدم الفيلم فى شكل وصورة تليق بأى زمان ومكان لنفكر فى السؤال القدرى لدى "مكبث" وهو هل مكبث فعلا نفذ النبؤة؟ أم طموحه وغريزته كانت الدافع الأساسى له لقتل الملك وارتكاب عدة جرائم ليحقق هدفه؟

يذكر أن أفلام شهر سبتمبر بنادي سينما الجزويت تدور حول القدر وأثره، لنرى فيها مصائر مختلفة لشخصيات تقاطعت بهم طرق الحياة وشغلهم سؤال القدر المجهول.