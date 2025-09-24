النيابة البحرينية لمكافحة الاتجار بالبشر تحصد جائزة التميز من الجمعية الدولية للمدعين العامين

حصل فريق النيابة المعنية بمكافحة الاتجار بالبشر في مملكة البحرين على جائزة التميّز من الجمعية الدولية للمدعين العامين، في إنجاز دولي للبلاد في مجال حماية حقوق الإنسان، تقديرا لدورها في مكافحة جرائم الاتجار بالبشر، تحت إشراف النائب العام الدكتور علي بن فضل البوعينين، وتم تسليم الجائزة في اجتماع الجمعية الثلاثين الذي انعقد في سنغافورة، حسبما أفادت وكالة الأنباء البحرينية "بنا".

ويُعد هذا التكريم اعترافا دوليا بالمستوى المتقدم الذي بلغته المملكة في ترسيخ سيادة القانون وصون كرامة الإنسان، من خلال منظومة تشريعية متطورة ومؤسسات فاعلة وجهود ميدانية متكاملة لمكافحة هذه الجريمة العابرة للحدود.

وفي هذا السياق، أكد رئيس نيابة مكافحة الاتجار بالبشر علي الشويخ أن نيل هذه الجائزة يأتي تتويجا لما حققته النيابة من إنجازات في مجال التحقيقات المتخصصة وحماية الضحايا وتعزيز التعاون المؤسسي بين مختلف الجهات الوطنية، فضلا عن التنسيق مع الهيئات الإقليمية والدولية ذات الصلة.

من جانب آخر، ألقى المستشار الشويخ محاضرة ضمن فعاليات اجتماع الجمعية، استعرض فيها جهود البحرين في مجال مكافحة الاتجار بالبشر ومظاهر التعاون والتنسيق القائم فيما بين الجهات الوطنية ذات العلاقة.