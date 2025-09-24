توغلت القوات الإسرائيلية في عمق مدينة غزة، اليوم الأربعاء، مما يهدد حياة الفلسطينيين الذين بقوا هناك على أمل ألا يفقدوا منازلهم نتيجة لتزايد الضغوط على إسرائيل لوقف إطلاق النار.

وأنذرت الحكومة الإسرائيلية سكان مدينة غزة للإخلاء باتجاه الجنوب، لكن عددا من السكان يخشى القيام بذلك بسبب انعدام الأمن وانتشار الجوع هناك، بحسب شبكة سكاي نيوز عربية.

وقال مسعفون إن ما لا يقل عن 20 شخصا استشهدوا وأُصيب كثيرون آخرون عندما استهدفت ضربات جوية إسرائيلية مأوى يضم عائلات نازحة قرب سوق في وسط المدينة. .

وأضافوا أن شخصين آخرين قُتلا في بيت قريب.

وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي إنه يحقق في تقارير الهجوم على المأوى، حيث أظهرت لقطات حصلت عليها رويترز أشخاصا ينبشون بين الأنقاض.

وفي ضاحية تل الهوى بالمدينة، دخلت الدبابات مناطق مأهولة فحبست الناس في منازلهم، بينما شوهدت دبابات أخرى متمركزة قرب مستشفى القدس.