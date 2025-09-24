وزير الخارجية: الاعتراف بالدولة الفلسطينية لحظة تاريخية في مسار الإنسانية

قال الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة، إن الاعتراف بالدولة الفلسطينية لحظة تاريخية في مسار الإنسانية.

وأضاف في كلمة خلال اجتماع تحالف تنفيذ حل الدولتين في نيويورك، أنه يجب ترجمة هذا الأمر إلى خطوات عملية ملموسة تقوم إلى إقامة الدولة الفلسطينية.

وأشار إلى أن مصر تدعم وبشكل كامل غير مشروط الفلسطينيين في نضالهم المشروع، وستواصل جهودها بالتنسيق مع قطر والولايات المتحدة للتوصل إلى وقف فوري لإطلاق النار وإغاثة الشعب الفلسطيني وإدخال المساعدات.

ونوه بأن مصر تعتزم الدعوة لمؤتمر القاهرة لإعادة الإعمار والبدء الفوري في تنفيذ الخطة العربية الإسلامية لإعادة إعمار القطاع بما يضمن بقاء الشعب الفلسطيني على أرضه.

وأكد أن مصر ملتزمة بدعم السلطة الوطنية الفلسطينية وتعزيز قدراتها، مشددا على أنه لا أمن ولا استقرار في المنطقة دون حل شامل وعادل للقضية الفلسطينية يفضي إلى إقامة دولة مستقلة على خطوط 4 يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.