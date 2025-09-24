وزير الاتصالات يشارك في المنتدى العالمي لأشباه الموصلات GSA في الولايات المتحدة الأمريكية

- طلعت يبحث مع مسؤولي عدد من الشركات المتخصصة في تصميم وتصنيع الإلكترونيات فرص الاستثمار في مصر



شارك الدكتور/ عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في فعاليات المنتدى العالمي لأشباه الموصلات GSA، والمنعقد في ولاية كاليفورنيا بالولايات المتحدة الأمريكية، والذي يعد أحد أبرز فعاليات التحالف على مستوى العالم، حيث يضم نخبة من قادة الصناعة وكبار المسؤولين التنفيذيين والخبراء لمناقشة سبل تبادل الخبرات وفتح آفاق جديدة للتعاون في مجال أشباه الموصلات عالميًا.

تأتي مشاركة الدكتور/ عمرو طلعت في هذا المنتدى في ضوء حرص مصر على تعزيز تواجدها في المحافل الدولية المعنية بصناعة أشباه الموصلات، لاسيما بعد استضافتها النسختين الأولى والثانية من قمة التحالف العالمي لأشباه الموصلات (GSA) لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

هذا وقد حضر الدكتور/ عمرو طلعت الجلسة الافتتاحية للمنتدى، والتي أدارتها السيدة/ جودي شيلتون الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي للتحالف العالمي لأشباه الموصلات GSA، بمشاركة عدد من الخبراء، وعدد من قيادات الشركات العاملة في صناعة أشباه الموصلات، حيث تناولت الجلسة النمو الذي تشهده صناعة أشباه الموصلات عالميًا، والرؤى المستقبلية حول هذه الصناعة.

يجدر الإشارة إلى أن التحالف العالمي لأشباه الموصلات هو تحالف صناعي رائد يجمع أكثر من 300 مؤسسة صناعية من جميع أنحاء العالم، ويساهم أعضاء التحالف بأكثر من 80% من سوق أشباه الموصلات.

ولتعزيز مكانة مصر على خريطة صناعة تصميم وتصنيع الإلكترونيات، عقد الدكتور/ عمرو طلعت سلسلة من اللقاءات مع مسؤولي عدد من الشركات المتخصصة في مجالات تصميم الإلكترونيات الدقيقة وأشباه الموصلات لاستعراض الفرص الاستثمارية الواعدة التي تحظى بها مصر في هذه المجالات، ودعوة الشركات للاستثمار في مصر.

وتناولت اللقاءات الجهود المبذولة لتهيئة البيئة الداعمة لجذب الاستثمارات الأجنبية في صناعة الإلكترونيات والتخصصات الدقيقة والتقنيات العميقة، إلى جانب استعراض المزايا التنافسية التي تتمتع بها مصر وفي مقدمتها توافر قاعدة عريضة من المهندسين المتخصصين وكوادر بشرية مؤهلة على أعلى مستوى، والموقع الجغرافي المتميز، فضلًا عن امتلاك بنية تحتية رقمية متطورة.

كما تم تسليط الضوء على أبرز المبادرات الوطنية التي توفر التسهيلات والحوافز للمستثمرين، مثل مبادرة "مصر تصنع الإلكترونيات"، واستراتيجية "مصر الرقمية" لتنمية صناعة التعهيد، والمبادرات الداعمة لبناء القدرات الرقمية للشباب وتعزيز البحث والتطوير والابتكار في تصميم وصناعة الإلكترونيات.

وفي هذا السياق؛ عقد الدكتور/ عمرو طلعت اجتماعًا مع الدكتور/ والدن والي الرئيس التنفيذي لشركة سيلفاكو Silvaco، تم خلاله مناقشة توسع شركة "سيلفاكو" Silvaco في مصر من خلال شركة ميكسل Mixel التي تملكها وذلك في مجالات تصميم أشباه الموصلات وأتمتة عمليات التصميم الإلكتروني EDA، وأدوات التطوير TCAD.

كذلك اجتمع الدكتور/ عمرو طلعت مع السيد/ بيل بيرنين الرئيس والرئيس التنفيذي لشركة "كريدو سيمى" Credo Semi، حيث تم مناقشة أنشطة الشركة في تصميم الدوائر المتكاملة.

كما بحث الدكتور/ عمرو طلعت مع السيد/ جوبى سيرينيني الرئيس والرئيس التنفيذي لشركة Axiado أبرز مشروعات الشركة في تطوير ونشر حلول أمن المنصات المدعومة بالذكاء الاصطناعي وتصميم الدوائر الإلكترونية المصاحبة لها، وسبل مساعدة الشركة للتوسع في عملها في مصر.

وعلى صعيد متصل؛ التقى الدكتور/ عمرو طلعت مع السيد/ موهيت جوبتا نائب أول الرئيس والمدير العام لشركة Alphawave، ناقش اللقاء أبرز مشروعات الشركة لتوفير حلول الاتصال عالية السرعة لعملاء القطاعات سريعة النمو مثل مراكز البيانات، والذكاء الاصطناعي.

وبحث الدكتور/ عمرو طلعت مع الدكتور/ رافي سوبراماني نائب أول رئيس شركة "سينوبسيس" Synopsys الأمريكية، والمهندس/ محمد محسن الرئيس التنفيذي لشركة "إس آي فيچين" Si-Vision، تم خلاله مناقشة توسعات شركة "سينوبسيس" في مصر بالاعتماد على الكفاءات المصرية وبالتعاون مع الشريك المحلي Si-Vision.

كما عقد الدكتور/ عمرو طلعت اجتماعًا مع الدكتور/ فورد تامر الرئيس التنفيذي لشركة Lattice Semiconductor، تم خلاله تسليط الضوء على منتجات الشركة التي تتيح أدوات برمجيات سهلة الاستخدام للمصممين المبتكرين.

حضر اللقاءات المهندس/ أحمد الظاهر الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات (إيتيدا)، والمهندسة/ شيرين الجندي مساعد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للاستراتيجية والتنفيذ، والأستاذة/ سماح عزيز رئيس الإدارة المركزية للعلاقات الدولية بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والمهندس/ ياسر عبد الباري رئيس برنامج صناعة الإلكترونيات بهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات.