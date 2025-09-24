محكمة باريسية تعتزم البت بشأن حملة ساركوزي غير المشروعة لتلقي تمويل من حكومة القذافي

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

يواجه الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي السجن 10 سنوات إذا أدانته محكمة باريسية باستخدام أموال من حكومة الرئيس الليبي الراحل معمر القذافي السابقة سرا لتمويل حملته الرئاسية في 2007.

ومن المتوقع أن يصدر الحكم غدا الخميس. وإذا تمت إدانته سيكون ساركوزي أول رئيس فرنسي سابق تتم إدانته بقبول أموال أجنبية غير مشروعة للفوز بمنصبه.

وتم انتخاب ساركوزي في 2007 لكنه خسر في انتخابات 2012، ونفى ارتكاب أي اتهامات أثناء محاكمة استمرت ثلاثة شهور في وقت سابق من العام الجاري شملت 11 متهما آخرين، من بينهم ثلاثة وزراء سابقين.

ورغم الفضائح القانونية المتعددة التي ألقت بظلالها على إرثه الرئاسي، يظل ساركوزي رمزا مؤثرا في اليمين المتطرف في المشهد السياسي الفرنسي.

ويمكن أن يطعن ساركوزي على حكم إدانته حال صدوره، مما سيعلق الحكم لحين البت في الطعن. وطالب ممثلو الادعاء بسجنه سبع سنوات.